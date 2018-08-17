Фестиваль «Джаз» в саду Эрмитаж» соберет в Москве лучших джазменов мира

Москва, , 17:47 — REGNUM В Москве готовятся к открытию XXI Московского Международного фестиваля «Джаз в саду «Эрмитаж». В течении двух дней 18 и 19 августа с 15.00 до 21.00 в центре города выступят именитые и начинающие музыканты со всего мира, а также пройдут мастер-классы для детей и взрослых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За 20 лет проведения фестиваля джазовый уикэнд в Москве посетили 250 коллективов из 23 стран, и «Джаз в саду «Эрмитаж» из небольшого праздника вырос в крупнейшее музыкальное событие. Среди приглашенных в 2018 году артистов в саду выступят австрийский блюзовый ансамбль «Mojo Blues Band», израильский флейтист Итай Крисс с ансамблем Олега Бутмана, дуэт польского пианиста и композитора Кшиштофа Кобылинского и бандонеониста из Италии Даниэле Бонавентуры, вокалистка Ванесса Рубин из США и международный ансамбль саксофониста Рика Маргитцы.

Среди российских музыкантов выступят ансамбль московского барабанщика Вячеслава Великого, секстет молодых звезд джаза с участием певицы Виктории Кауновой и саксофониста Ильи Морозова, ансамбль саксофонистов Сергея Баулина и Романа Секачёва, а также знаменитые Анна Бутурлина и"Круглый бэнд» саксофониста Алексея Круглова с вокалистом Дмитрием Носковым, которые подготовилипрограмму-посвящение Фрэнку Синатре.

«Джаз в саду «Эрмитаж» давно считается семейным мероприятием — здесь традиционно много маленьких детей и специальных развлечений. В 2018 году для мальчиков и девочек приготовили мастер-классы по изготовлению необычных шляп, а для взрослых посетителей проведут танцевальные мастер-классы. Запланирована серия лекций о моде. Также будет работать кофейная зона и организован фудкорт.

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