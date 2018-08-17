Пятница, 17 Августа 2018 года
16:21:28 МСК

Сташевский зарабатывает на жизнь утилизацией химотходов

Культура

Куда уходят 90-е

Москва, 17 августа 2018, 16:09 — REGNUM  Куда ушли так называемые легенды 90-х? Помните, все эти «Руки вверх», Алёны Свиридовы, «Русский размер» и прочие? Судьба их сложилась по-разному. Кто-то, например, спился, как Евгений Осин. Но, пожалуй, причудливее всех сложилась судьба у Влада Сташевского. Был такой — с песенкой «Позови меня в ночи». Так вот, выяснилось, что Сташевский владеет фирмой по утилизации жидких химических отходов. В том числе, и отходов от отравляющих боевых веществ. Прям так и пахнуло «делом Скрипалей», не правда ли?

Да уж, причудливые судьбы у звёзд 90-х. Но чего ещё ждать от таких «звёзд» с такой музыкой? Не всем же быть Элтоном Джоном или хотя бы Робби Уильямсом. Радует в принципе, что теперь этих российских «звёзд» не видно на телеэкранах. Впрочем, нынешние «суперстары» вряд ли от них выгодно отличаются. Им и фирмы-то по утилизации не дадут.

Платон Беседин

regnum author Платон Беседин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыкальная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить