Москва, , 16:09 — REGNUM Куда ушли так называемые легенды 90-х? Помните, все эти «Руки вверх», Алёны Свиридовы, «Русский размер» и прочие? Судьба их сложилась по-разному. Кто-то, например, спился, как Евгений Осин. Но, пожалуй, причудливее всех сложилась судьба у Влада Сташевского. Был такой — с песенкой «Позови меня в ночи». Так вот, выяснилось, что Сташевский владеет фирмой по утилизации жидких химических отходов. В том числе, и отходов от отравляющих боевых веществ. Прям так и пахнуло «делом Скрипалей», не правда ли?

Да уж, причудливые судьбы у звёзд 90-х. Но чего ещё ждать от таких «звёзд» с такой музыкой? Не всем же быть Элтоном Джоном или хотя бы Робби Уильямсом. Радует в принципе, что теперь этих российских «звёзд» не видно на телеэкранах. Впрочем, нынешние «суперстары» вряд ли от них выгодно отличаются. Им и фирмы-то по утилизации не дадут.

Платон Беседин