Третьяковская галерея в Москве проведет музыкальный фестиваль

Москва, , 16:12 — REGNUM Третьяковская галерея в Москве в планирует уже в новом сезоне провести музыкальный фестиваль T-Fest. Так как местом для предстоящих концертов выбраны залы галереи на Крымском мосту, где развернута экспозиция русского искусства ХХ века, то и звучать будут музыкальные произведения, написанные в ХХ веке. Об этом на пресс-конференции 17 августа в здании ТАСС сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова. По ее уверениям, в новом фестивале будут принимать участие выдающиеся музыканты современности.

Напомним, что в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с 1981 года проходит фестиваль «Декабрьские вечера», инициатором и неизменным главным исполнителем которого был блестящий пианист Святослав Рихтер. После смерти музыканта 1997 году фестиваль получил его имя. На концертах «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера» выступали Наталья Гутман, Юрий Башмет, Олег Коган, Виктор Третьяков, Миша Майский, Элисо Вирсаладзе, Евгений Кисин, Владимир Спиваков и многие другие прославленные исполнители.