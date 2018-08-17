От йоухикко до балалайки: в Новгороде вновь зазвучат музыкальные древности

Великий Новгород, , 15:35 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 17 августа, откроется Международный фестиваль музыкальных древностей «Словиша», который проводится в память о новгородском исследователе средневековых музыкальных инструментов Владимире Поветкине. Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, он традиционно пройдёт на Ярославовом дворище, а откроется концертом новгородской этно-группы «Сойма» и фолк-группы из Санкт-Петербурга «Отава Ё».

«На Новгородском торгу зазвучат новгородские и псковские традиционные гусли, эстонский каннель, латышский кокле, литовский канклес, финский и карельский смычковый йоухикко, доандреевская балалайка, белорусская дуда и другие старинные инструменты», — сообщили организаторы.

Как и в прошлом году, когда такой фестиваль состоялся в Новгороде впервые, лекции-концерты состоятся прямо у новгородских храмов на Ярославовом дворище. На фестиваль приехали специалисты по народной инструментальной культуре и музыканты из России, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы.

«В основе фестиваля, прежде всего, лежит просветительская деятельность. Не возрождение древней музыкальной культуры, а её популяризация. Но попытаться узнать её, понять народные традиции, что-то из этого применить в современном мире, сделать его лучше — это доступно каждому», — прокомментировала интернет-порталу «Область культуры» директор Центра музыкальных древностей имени В. И. Поветкина Наталья Попова.

Она напомнила, что в 2018 году исполняется ровно 40 лет, как впервые после долгого молчания на новгородской земле зазвучали древние гусли: на них в июне 1978 года на празднике фольклора и ремёсел в новгородском музее деревянного зодчества «Витославлицы» сыграл сам Владимир Поветкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, символом фестиваля «Словиша» стали старинные гусли, найденные на раскопках в Великом Новгороде. На них было написано слово «словиша», и до сих пор неизвестно, что оно значит: возможно, это «соловей», а может, просто имя владельца гуслей.

Читайте также: Код предков: Фестиваль «Словиша» напомнил о музыкальных корнях