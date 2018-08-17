Пятница, 17 Августа 2018 года
16:22:38 МСК

Умер писатель Владимир Шаров: биография

Культура

Последние полтора года он боролся с тяжёлым заболеванием

Москва, 17 августа 2018, 15:25 — REGNUM  Российский писатель, лауреат премии «Русский Букер», кандидат исторических наук Владимир Шаров умер 17 августа в Москве. Ему было 66 лет, сообщает портал godliteratury.ru.

Отмечается, что в августе вышла последняя книга литератора — в «Редакции Елены Шубиной» издан роман о семье философа и монаха Николая Жестковского «Царство Агамемнона». Также сообщается, что последние полтора года Владимир Шаров боролся с тяжёлым заболеванием.

Родился Владимир Александрович Шаров 7 апреля 1952 в Москве, в семье писателя и журналиста Александра Шарова. После окончания школы поступил в Плехановский институт, однако оставил учёбу. В 1977 году Владимир закончил исторический факультет Воронежского университета, после чего работал на разных специальностях.

В качестве поэта Владимир Александрович дебютировал в 1979 году в журнале «Новый мир». Первый роман «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» был опубликован в 1991 году в журнале «Урал».

В дальнейшем писатель напечатал роман «До и во время» в журнале «Новый мир», затем печатался в основном в журнале «Знамя». В 1998 и 2002 году стал лауреатом премии фонда «Знамя».

В 2014 году за роман «Возвращение в Египет» удостоен премии «Русский Букер».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить