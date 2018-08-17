Цитадель Алеппо будет полностью восстановлена в 2019 году

Алеппо, Сирия, , 15:16 — REGNUM Работы по реконструкции цитадели сирийского города Алеппо завершатся в 2019 году, сообщает агентство Prensa latina 17 августа.

Цитадель XIII века является главным историческим памятником Алеппо. По словам Ахмеда Гариба, главы курирующего местные памятники ведомства, цитадель была стратегической целью для террористов, захвативших город. Работы по восстановлению объекта оцениваются в 100 млн сирийских фунтов ($194 тыс.). В них принимают участие местные специалисты, а также международные организации, в том числе ЮНЕСКО.

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Цитадель Алеппо была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Здание пострадало во время боевых действий, когда провинция была оккупирована террористами в 2012 году. Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года цитадель уже открыла двери для посетителей.