Режиссёр из США ищет робота для главной роли в новом фильме

Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Режиссёр Тони Кэй, известный зрителям по фильмам «Американская история X» и «Учитель на замену» намерен снять фильм «Второе рождение» (2nd Born), в котором главную роль исполнит… робот. Об этом 16 августа сообщил портал Dayli Mail.

Отмечается, что будущая лента станет продолжением фильма «Первенец» (1st Born). Тони Кэй намерен совершить революцию в кинематографе, он собирается обучить робота элементам актёрского мастерства. Режиссёр рассказал журналистам, что он и продюсер Сэм Хозе в какой-то момент решили отказаться от использования компьютерных спецэффектов в пользу физического объекта, обладающего искусственным интеллектом.

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Напомним, Тони Кэй известен тем, что он отрекся от фильма «Американская история Х» после окончания производства, так как его не устроил финал картины. Он даже пытался добиться того, чтобы его имя было убрано из титров.

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