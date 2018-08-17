География фотоконкурса «Русская цивилизация» ширится

Москва, , 14:30 — REGNUM На Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, на сегодняшний день поступило уже свыше 3 тыс. снимков от фотографов из 33 стран мира. Так, к конкурсу присоединились жители Бельгии, Египта и Испании. Об этом ИА REGNUM 17 августа сообщили в пресс-службе конкурса. Ранее в этом списке значились фотографы из Германии, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Австралии.

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«Прошло меньше трёх недель, а работ так много. Все они разные, раскрывающие мою страну с самых неожиданных сторон. Поразительные виды самых удаленных уголков нашей Родины», — подчеркнула член жюри, актриса и автор шоу «Уральские пельмени», общественный деятель Юлия Михалкова.

Она отметила, что «каждый снимок — история», а каждый конкурсный день — «открытие».

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Номинация «Уникальная природа» лидирует по популярности. В этой категории больше всего фотографий посвящено красоте Алтайского края и Крыма. На втором месте — номинация «Лица и поколения», здесь больше семейных портретов.

Как сообщало ИА REGNUM, старт II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» был объявлен во Всемирный день фотографа. Любители и мастера фотографии из разных уголков России и зарубежья могут подать свои работы для участия в конкурсе до 9 сентября. Авторские снимки нужно загрузить на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет. Победителей определят экспертное жюри и зрительское голосование.

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