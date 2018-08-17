Канал TNT снимет продолжение детективного сериала «Алиенист»

Атланта, США, , 14:16 — REGNUM Телеканал TNT собрался снимать продолжение сериала «Алиенист», все ведущие актёры вновь сыграют свои роли. Об этом 16 августа сообщил портал Collider.

Второй сезон шоу получит название «Ангел тьмы». В продолжении иллюстратор Джон Мур (Люк Эванс), первая женщина-полицейский Сара Говард (Дакота Фэннинг) и психиатр Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль) будут искать похищенного младенца жены испанского дипломата. Им вновь придётся столкнуться с серией ужасных убийств и найти преступника.

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Напомним, сериал «Алиенист» телеканал TNT показывал в период с 22 января по 26 марта 2018 года. На сайте Rotten Tomatoes сериал получил оценку 64%.

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