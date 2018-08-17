Скончался лауреат «Русского Букера» — писатель Владимир Шаров

Москва, , 14:10 — REGNUM Российский писатель, эссеист, лауреат премии «Русский Букер» Владимир Шаров скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает агрегатор электронных книг «ЛитРес» на своей странице в Facebook.

«На шестьдесят седьмом году жизни скончался отечественный писатель Владимир Шаров. Причина смерти пока не называлась», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/mylitres/photos/a.128696277185582/1783648251690368/

Отмечается, что перу писателя принадлежат многие яркие произведения, в частности, в августе текущего года вышел роман о семье философа и монаха Николая Жестковского «Царство Агамемнона».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 августа скончался знаменитый детский писатель Эдуард Успенский. Выдающийся деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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