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В Третьяковской галерее пройдёт выставка Архипа Куинджи

Культура

Знаменитая работа мастера «Лунная ночь на Днепре» будет представлена сразу в двух вариантах

В Третьяковской галерее пройдёт выставка Архипа Куинджи
Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

Москва, 17 августа 2018, 14:07 — REGNUM  4 октября в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в Москве откроется выставка выдающегося русского пейзажиста Архипа Куинджи. Экспозиция включает около 200 работ художника, написанных в разное время. Об этом сообщила на пресс-конференции куратор выставки Ольга Атрощенко.

По оценкам специалистов, это будет самая представительная выставка живописца в ХХ века. Организаторам удалось собрать лучшие работы мастера пейзажной живописи из 24 музеев России. Центральной картиной экспозиции станет известная работа «Лунная ночь на Днепре». Поскольку впервые будет выставлено сразу два её варианта, ценители искусства смогут выбрать наиболее им понравившийся.

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Культурная хроника
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