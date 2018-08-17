Появилась новая информация об экранизации «Томминокеров» Стивена Кинга

Лос-Анджелес, США, , 13:47 — REGNUM Сценарий к экранизации романа Стивена Кинга «Томминокеры» напишет Джереми Слэйтер, который занимал должность шоураннера фильма «Изгоняющий дьявола». Об этом 17 августа сообщил портал MovieWeb.

https://twitter.com/movieweb/status/1030261856496058368

Продюсерами новой полнометражной картины станут Джеймс Ван («Заклятие», «Астрал») и Рой Ли («Оно»). Производством фильма будет заниматься кинокомпания Universal.

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Напомним, «Томминокеры» многие критики считают самой неоднозначной книгой Стивена Кинга. В одном из интервью журналистам писатель признался, что он считает её «самой ужасной» своей работой, поскольку создавал её в тот момент, когда страдал зависимостью от кокаина. Однако тогда же писатель сказал, что, возможно, в 700 страницах «Томминокеров» скрывается хороший 350-страничный роман.

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