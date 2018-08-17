В Нижнем Новгороде пройдет молодежный фестиваль «Высота»

Нижний Новгород, , 13:27 — REGNUM 1 сентября сразу на трех концертных площадках Нижнего Новгорода — на площади Минина и Пожарского, в Арсенале и в Александровском саду — пройдет один из самых масштабных молодежных форумов Поволжья — фестиваль «Высота». Главным застрельщиком музыкального шоу станет суперпопулярная хип-хоп группа из Ростова-на-Дону «Каста».

Свои программы представят и московские клубы Icon и Gipsy: на сцене их поддержат нижегородские коллеги.

На территориях фестиваля будут работать различные зоны и секции, в том числе киберспорта и литературы.