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Звезда фильма «Начало» раскрыла его главную тайну

Культура

Майкл Кейн внёс ясность в открытый финал картины

Лос-Анджелес, США, 17 августа 2018, 12:09 — REGNUM  Известный британский актёр Майкл Кейн раскрыл главную тайну популярного фильма «Начало», рассказав журналистам об одном его разговоре с режиссёром Кристофером Ноланом. Его слова 17 августа передал сайт телеканала Fox News.

Кейн сказал, что когда он прочитал сценарий, он был озадачен им, поскольку не понимал, где заканчивается сон, а где начинается реальность. Он обратился с соответствующим вопросом к Кристофер Нолану, и режиссёр сказал ему, что события, показанные во всех сценах с Кейном, происходят в реальности.

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Таким образом, финальная сцена фильма, в которой Доминик Кобб (Леонардо Ди Каприо) встречается со своими детьми, происходит в реальности.

Напомним, фильм «Начало» вышел на большие экраны в 2010 году, картина весьма успешно выступила в прокате, при бюджете $160 млн сумма её общемировых сборов составила более $825 млн. В кинотеатрах США фильм посмотрели более 37,1 млн зрителей.

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