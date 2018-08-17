В России букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»

Москва, , 10:56 — REGNUM Российские букмекеры начали принимать ставки на то, какому главному герою популярного сериала «Игра престолов» удастся пережить финал восьмого сезона шоу и стать правителем региона. Об этом 17 августа сообщило агентство «Москва»

На данный момент в рейтинге выделяются четыре основных претендента на место правителя Семи королеств. Лидирует Брандон Старк с коэффициентом 2,5. Сразу за ним идёт рёбенок Джона Сноу (Эйгона Таргариена), его коэффициент равен 3. В топ-5 претендентов также входят сам Джон Сноу (3,96) и Дейенерис Таргариен (4). Далее в списке идут Король ночи (9), Тирион Ланнистер (9,9), Арья Старк (11) и Серсея Ланнистер (13).

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, руководство HBO намекнуло на то, что восьмой сезон «Игры престолов» может вернуться к первоначальному графику показа. Президент HBO Кейси Блойс заявил, что канал начнёт показывать финальный сезон в первой половине 2019 года.

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