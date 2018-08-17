В парке Горького в Москве пройдет фестиваль авангардной музыки Fields

Москва, , 10:32 — REGNUM 9 сентября, в День города, в одном из культовых мест отдыха в столице — парке Горького — пройдет Фестиваль авангардной музыки Fields. Организаторы уверены, что новый смотр экспериментальной музыки перевернет Москву, сотрет, как они поведали «Афише Daily», географические, стилистические, культурные и субкультурные границы. Поэтому фестиваль Fields образца 2018 года и получил название Open Borders.

Подтвердить неординарность музыкальной мысли призваны египетское трио Islam Chipsy & EEK, американец Laraaji, Никита Забелин и Петр Термен, Kymatic, Lovozero, Fogh Depot и многие другие.