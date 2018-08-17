В Херсонском областном театре помпезно открыли туалет

Херсон, Украина, , 10:23 — REGNUM В областном драматическом театре в Херсоне торжественно, с перерезанием красный ленты открыли туалет, сообщает 17 августа УНИАН.

Согласно сообщению, реконструкцию уборного помещения произвели за счет местного бизнесмена. На фотографиях в честь «торжества» видно, что в открытии приняли участие сотрудники театра. Чтобы добавить помпезности, администрация театра даже установила перед туалетом красную ленту, которую перерезали во время открытия.

В социальных сетях украинские пользователи высмеяли странную затею и заявили, что без присутствия на «торжестве» президента Украины Петра Порошенко открытие уборной «не считается».

Напомним, ранее глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко заявил, что в Николаеве археологи обнаружили следы присутствия Конана-варвара, несмотря на то, что этот персонаж является литературным.