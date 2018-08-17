Fox снимет сериал по популярной видеоигре Vampyr

Лос-Анджелес, США, , 09:19 — REGNUM Компания Fox приобрела права на экранизацию компьютерной игры Vampyr, идея ляжет в основу нового сериала. Об этом 16 августа сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1030126742860492800

Производством шоу совместно с Fox будет заниматься студия Wonderland Sound & Vision. Действие сериала происходит в 1918 году в Лондоне. По сюжету практикующий врач таинственным образом превращается в вампира, после чего встаёт перед невозможным выбором — продолжить спасать жизни или начать утолять свой голод.

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Напомним, в первый месяц выхода игры на рынок было продано более 450 тыс. её копий, она вышла на первое место в рейтингах США и некоторых странах Евросоюза.

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