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Родители США обвинили Netflix в распространении детской порнорафии

Культура

Они попросили компанию снять с показа фильм «Желание» режиссёра Диего Каплана

Родители США обвинили Netflix в распространении детской порнорафии
Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Нью-Йорк, США, 17 августа 2018, 08:25 — REGNUM  Компания Netflix попала в сексуальный скандал, родительская организация Parents Television Council (Родительский совет по телевидению) обвинила телеканал в распространении детской порнографии. Об этом 16 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

Руководство организации обратилось к Netflix с просьбой снять с показа фильм «Желание» (Desire). В нём есть сцена, в которой есть намёк на то, что девятилетняя девочка занимается самоудовлетворением. Создатель картины, аргентинский режиссёр Диего Каплан в ответ заявил, что он знал — эта сцена может вызвать острую реакцию.

Он пояснил — она снималась таким образом, что девочки ни о чём не подозревали, они лишь повторяли движения скачущего ковбоя из фильма Джона Форда, а процесс съёмки контролировали их матери. Каплан заявил, что порнографией в данном случае является то, что происходит в головах зрителей.

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Напомним, фильм «Желание» представляет собой эротический триллер. Созданием адаптации занимался сценарист Эрика Халворсен, автором идеи является писатель Алекс Каханов. Netflix выложил фильм на своём сайте 21 декабря 2017 года.

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