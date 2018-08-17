Pearl Jam вернулись домой

Сиэтл, США, , 07:51 — REGNUM Легендарная рок-группа Pearl Jam впервые за 5 лет сыграла в родном городе — американском Сиэтле. Да не просто сыграла, а собрала 11 миллионов долларов своим концертом. И радоваться бы рок-музыкантам такому счастью да гулять по клубам с «группис», но 90% от собранных доходов они пожертвовали 40 фондам, помогающих бездомным. Достойный пример, согласитесь? В общем, похоже, у главного музыкального благотворителя всех времён и народов Боно из U2 появились достойные конкуренты.

Радостно, что в мире остаются такие группы как PearlJam, по-прежнему выступающие на больших площадках. Ведь это — часть легенды.

Напомню, группа PearlJam один из китов «сиэтловскогогранжа», прославившаяся в начале 90-х. К этой же волне относятся такие титаны рока как Nirvana, Soundgarden и AliceinChains. Но Курт Кобейн застрелился в 1994 (или его убили?), Крис Корнелл повесился в 2017, а вот PearlJam всё ещё выступают. Да не просто выступают, а спасают своими концертами бездомных.

Платон Беседин