Вашингтон, , 07:49 — REGNUM На 77-м году из жизни ушла Арета Фраклин, одна из самых продаваемых певиц мира, которую заслуженно называли «Королевой соула». Последние годы Арета страдала раком поджелудочной железы. Гадкой болезнью, забравшей у человечества, например, Стива Джобса.

Уход Ареты Франклин — ещё один догорающий уголь пламени былой эпохи. Мы, собственно, наверное, уже привыкли к тому, что величие отходит в прошлое. И всякий раз, когда слышишь о смерти людей, подобных Арете Франклин, задаёшься вопросом: «А кто вместо?»

Удивителен путь «Королевы соул». Она родилась в семье священника, а петь начала — после переезда в Детройт — в церковном хоре. Там её заметил «крёстный отец» соулаДжерри Векслер, с его слов, усадивший Арету за фортепиано и позволившийей быть самой собой».

Уже первый альбом исполнительницы I Never Loved a Man (the Way I LoveYou) продавался блестяще. Позднее авторитетный журнал Rolling Stone включил его в список 500 величайших альбомов всех времён и народов, поставив его на 84-е место. Тогда же Арета Франклин получила свою первую награду «Грэмми».

А дальше было только неостановимое восхождение вверх. Что говорить, если именно Арета Франклин стала первой женщиной, включённой — в 1987 году — в Зал славы рок-н-ролла. Было ещё 18 наград «Грэмми» и 75 миллионов копий проданных альбомов.

Первую общественную награду Арета получила от Мартина Лютера Кинга, дружившего с отцом певицы. Позднее Франклин пела на похоронах человека, имевшего мечту. А в 2005 году АретаФранклин была награждена высшей американской наградой для гражданских лиц — Президентской медалью свободы.

Да, её называли «Королевой соула». Более чем справедливо. Но она идеально работала во всех жарнах. Послушайте, например, её роковую запись JumpinJackFlash с «роллингом» Китом Ричардсом (вот, кто, похоже, никогда не умрёт — великий вампир рок-н-ролла) или арию Nessundorma из последнего акта оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Совершенство!

Но, к сожалению, и совершенству приходит конец.

Платон Беседин