Звезду «Зеленого слоника» неизвестные избили железным прутом

Москва, , 05:09 — REGNUM Неизвестные избили железным прутом российского актера Сергея Пахомова, известного по фильму «Зеленый слоник» и по участию в телешоу «Битва экстрасенсов». О происшествии сообщил сам артист в своем Facebook.

По его словам, случай произошел в Железногорске, где актер выступал с лекцей. Он также поделился фотографией своего лица, на котором видны следы побоев. Пахомов отметил, что сотрясения мозга он по итогам избиения не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа неизвестные избили французского актера Сами Насери в одном из московских баров. Очевидцы сообщают, что причиной потасовки стало неадекватное поведение актера.