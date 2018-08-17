В петербургской скульптуре опознали «самозванца»

Санкт-Петербург, , 02:38 — REGNUM На памятнике петербургскому архитектору Жану-Франсуа Тома де Томону оказался изображен другой человек, историк архитектуры Кирилл Постернак в своем LiveJournal.

По словам Постернака, на памятнике изображен шотландский химик Томас Томсон. Историк отмечает, что в статье Википедии, посвященной Тома де Томону оказался портрет Томсона, вероятно, из-за ошибки автора статьи, который, не разобравшись, взял первое попавшееся изображение по запросу в поисковике.

Однако Википедией данный казус не ограничился — на памятнике зодчим города в Санкт-Петербурге также изображен Томсон вместо Тома де Томона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Парке Горького в Москве установили копию скульптуры «Девушка с веслом», напечатанную на 3D-принтере.

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