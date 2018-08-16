Обама: В голосе Ареты Франклин звучала история США

Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Экс-президент США Барак Обама прокомментировал смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.

«В её голосе мы могли чувствовать нашу историю, целиком и со всеми её оттенками — нашу силу и боль, нашу тьму и наш свет, наши поиски искупления и наше с трудом завоёванное уважение. Да покоится с миром Королева соула», — написал Обама в своём микроблоге в Twitter.

Знаменитая американская певица Арета Франклин скончалась 16 августа на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

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