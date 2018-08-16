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Трамп о смерти Ареты Франклин: «Она была великой женщиной»

Культура

«Королева соула» Арета Франклин скончалась на 77-м году жизни

Трамп о смерти Ареты Франклин: «Она была великой женщиной»
Atlantic Records
Арета Франклин в 1967 г

Вашингтон, 16 августа 2018, 19:02 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.

«Королева соула, Арета Франклин, умерла. Она была великой женщиной с волшебный даром от Бога, её голосом. Её будет не хватать!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

Читайте ранее в этом сюжете: В США скончалась «королева соула» Арета Франклин

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