Трамп о смерти Ареты Франклин: «Она была великой женщиной»

Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.

«Королева соула, Арета Франклин, умерла. Она была великой женщиной с волшебный даром от Бога, её голосом. Её будет не хватать!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

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