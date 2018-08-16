В США скончалась «королева соула» Арета Франклин

Вашингтон, , 17:55 — REGNUM В Нью-Йорке в возрасте 76 лет скончалась известная американская соул-певица Арета Франклин, известная как «королева соула». Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Associated Press.

Франклин умерла от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен ещё в 2010 году. Творческую карьеру Франклин завершила только в 2017 году.

Имя Франклин — первой среди представительниц прекрасного пола — появилось в американском Зале славы рок-н-рола ещё в 1987 году. Журнал Rolling Stone причислил её к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. За свою карьеру Арета Франклин завоевала 18 премий Grammy.

В 2005 году Франклин была удостоена высшей награды США — президентской медали Свободы. В 2009 году Франклин выступала на церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы.