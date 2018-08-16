Названы победители кинофестиваля «Окно в Европу»

Выборг, Ленинградская область, , 20:49 — REGNUM 16 августа торжественной церемонией в Выборгском замке завершился XXVI кинофестиваль «Окно в Европу». В течение шести дней жюри, участники и гости фестиваля, любители кино из Выборга, Санкт-Петербурга и других городов знакомились с конкурсной программой фестиваля, которая была поделена на четыре категории — игровое, неигровое, анимационое кино и фильмы, созданные в сотрудничестве с зарубежными кинематографистами.

В категории «Игровое кино. Осенние премьеры» победителем стал фильм «Папа, сдохни» режиссера Кирилла Соколова.

Специальные призы получили картины «В Кейптаунском порту» Александра Велединского, «У ангела ангина» Оксаны Карас, «ВМаяковский» Александра А. Шейна. Дипломом был награжден фильм «Амбивалентность» Антона Бильджо.

В категории неигрового кино лучшей была признана лента «Восточный фронт» Андрея Осипова.

Специальными приами отмечены работы «Мне 20» Екатерины Мамонтовой и «ВоваНина» Наталии Назаровой.

Лучшим анимационным фильмом жюри объявило короткометражный мультфильм «Митина любовь» Светланы Филипповой.

Дипломами отмечены анимационные работы «А как наши космонавты» Галины Голубевой, «Виват, мушкетеры» Антона Дьякова, «Суета сует» Алексея Туркуса и Алексея Шелманова.

Специальный приз бы присужден мультфильму «Остановка» Нины Бисяриной.

Среди фильмов совместного производства «Копродукция. Окно в мир» победу одержал фильм режиссера Дарьи Жук «Хрусталь». Спецпризов удостоились фильмы «Ван Гоги» Сергея Ливнева и «Зеленые коты» Андреса Пуустумаа.

Дипломом награжден фильм «Жизнь раз» Владимира Ракши.

Призы президента фестиваля Армен Медведев вручил фильмам «Фагот» Бориса Гуца (за лучший фильм фестиваля, снятый на телефон) и «Мастерская» Сергея Карандашова.

Призы имени Саввы Кулиша получили оператор Дмитрий Шпиленок за фильм «Медведи Камчатки» и режиссер Антон Бильджо за фильм «Амбивалентность».

В зрительском голосовании «Выборгский счет» победила картина «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Второе место зрители присудили анимационной ленте «Гурвинек. Волшебная игра» Мартина Котика и Инны Евланиевой. Третье место занял фильм «Облепиховое лето» Виктора Алферова.

Призов Гильдии киноведов и кинокритиков России удостоились фильмы «Фагот», «Теория заката» Романа Соколова, «Статус жертвы» Юлии Бобковой, «Хрусталь» и «ВМаяковский»