Джеймсу Ганну не удалось вернуть себе пост режиссёра «Стражей галактики»

Лос-Анджелес, США, , 16:32 — REGNUM Disney не будет вновь нанимать Джеймса Ганна на пост режиссёра третьей части фильма «Стражи галактики», председатель правления компании Алан Хорн решил не менять своего первоначального решения. Об этом 15 августа сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1029919511091322880

Сообщается, что Ганн провёл встречу с Хорном, она прошла в спокойной обстановке, однако режиссёру не удалось поменять мнение главы Disney. Стоит отметить, что решение Хорна поддержал глава Marvel Кевин Файги.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Ганн был уволен с поста режиссёра фильма после того, как его оппоненты (сторонники президента США Дональда Трампа) нашли в сети его комментарии десятилетней давности, в которых Ганн отпускал недопустимые шутки на тему ВИЧ и сексуального насилия. Позже стало известно, что третья часть «Стражей галактики» будет сниматься по сценарию Ганна, однако не исключено, что новый режиссёр внесёт в него некоторые изменения.

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