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В Белгороде пройдёт фестиваль уличных артистов

Культура

Фестиваль «Белгородский Арбат» по традиции собирает артистов из разных городов страны и ближнего зарубежья

В Белгороде пройдёт фестиваль уличных артистов
Леонид Соломаткин. Бродячие музыканты. 1870

Белгород, 16 августа 2018, 17:08 — REGNUM  25 августа в белгородском парке имени В.И. Ленина пройдет Фестиваль уличных артистов «Белгородский Арбат». По традиции на самый веселый праздник лета соберутся артисты различных жанров — клоуны, акробаты, танцоры, музыканты, художники и поэты из разных городов страны и ближнего зарубежья.

В программе фестиваля шествия по городу, представления, викторины, ярмарки ремесленных товаров, картинные галереи на свежем воздухе, мастер-классы, фаер-шоу, концерты русской народной музыки и выступления рок-музыкантов.

Фестиваль уличных артистов «Белгородский Арбат» организован администрацией города при поддержке «Ассоциации фестивалей уличных театров России».

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Культурная хроника
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