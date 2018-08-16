В Подмосковье приступили к съемкам народного кинопроекта «Ильинский рубеж»

Красногорск, , 15:39 — REGNUM В Подольске приступили к съемкам военно-исторического художественного фильма «Ильинский рубеж» о подвиге подольских курсантов в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил PR-директор студии «Военфильм» Ольга Родионова.

По ее словам, это полнометражная лента, посвященная битве под Москвой в октябре 1941 года. Работы ведутся в рамках Народного кинопроекта «Ильинский рубеж», основная цель которого — привлечь как можно больше людей, чтобы они своими историческими знаниями, трудом, творческим талантом, материальными ресурсами или финансовыми средствами смогли внести свою посильную лепту в увековечивание памяти беспримерного подвига подольских курсантов.

«Мы снимаем не просто исторические фильмы, мы сохраняем память. Историю о беспримерном подвиге Подольских курсантов, навечно оставшихся в промерзшей подмосковной земле, но не позволивших немецким танкам прорваться к столице своей Родины, необходимо снимать с максимальной достоверностью, так, чтобы зритель сопереживал нашим героям, ставил себя на их место…», — заявил генеральный продюсер картины режиссер и актёр Игорь Угольников.

В первый съемочный день 16 августа площадку посетили гости киногруппы, где познакомились с созданием одной из начальных сцен фильма и пообщались с создателями. В работе над масштабным кинопроектом будут режиссер Вадим Шмелёв, креативный продюсер Евгений Айзикович, художник-постановщик Константин Пахотин, художник по костюмам Сергей Стручев, а также актеры: Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Екатерина Редникова, Дмитрий Соломыкин, Гурам Баблишвили и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска родилась после просмотра художественного фильм «28 панфиловцев». На Калужщине также шли тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тыс. подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. Это 17−18-летние мальчишки, которые не успели окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути хорошо вооруженной вражеской армии.

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