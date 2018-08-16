Организация защиты животных призвала бойкотировать фильм «Альфа»

Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM Организация защиты животных PETA призвала своих сторонников бойкотировать приключенческую драму «Альфа» режиссёра Альберта Хьюза по причине того, что создатели картины якобы убивали животных только ради съёмок. Об этом 15 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1029938320858656768

Премьера фильма должна состояться в США 17 августа 2017 года. Члены PETA обвинили его создателей в том, что те убили пятерых бизонов только ради съемок картины. Однако журналисты выяснили, что съёмочная группа не убивала животных, а лишь получила их туши на одной из крупнейших скотобоен Канады, что подтвердил один из её сотрудников. Но зоозащитники не поверили его словам.

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Напомним, главные роли в фильме исполнили Коди Смит-Макфи «Люди Икс: Апокалипсис», Леонор Варела («Блэйд 2») и Йенс Хультен («Миссия невыполнима: Племя изгоев»). Картина рассказывает о молодом охотнике, который жил на Земле 20 тыс. лет назад. В какой-то момент он сталкивается с враждебным миром, в котором он вынужден искать дорогу домой.

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