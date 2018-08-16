В Екатеринбурге перенесли градсовет по храму святой Екатерины

Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Екатеринбурге отменили заседание градостроительного совета по рассмотрению концепции храма в честь святой великомученицы Екатерины. Рассмотрение перенесено на неопределённый срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области пояснили, что о новой дате заседания сообщат дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном минстрое опубликовали финальный вариант храма, который планируется построить на берегу Исети неподалёку от Театра драмы. В планах возведение культового сооружения высотой 68 метров с вип-зоной внутри храма для высокопоставленных иерархов и гостей.

Напомним, что изначально строительство храма в честь святой великомученицы Екатерины планировалось на Площади Труда, но из-за протестов жителей Екатеринбурга от этой идеи отказались ещё в 2010 году. В 2016 году храм решили возвести в акватории городского пруда на насыпном острове, но данная инициатива также встретила сопротивление общественности, выступившей резко против «храма-на-воде». В итоге было принято решение о строительстве «храма-на-драме».

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