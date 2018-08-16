Израильский политолог выругался матом в эфире «Первого канала»

Москва, , 14:26 — REGNUM Не прошло и двух месяцев с тех пор, как руководство «Первого канала» пообещало наказать ведущего программы «Время покажет» Артема Шейнина за использование бранных слов в прямом эфире, как они снова зазвучали на всю страну. В этот раз знакомство с обсценной лексикой продемонстрировал израильский политолог, социолог Алек Д. Эпштейн, который, рассуждая в прямом эфире о сложностях российско-американских отношений, сказал:

«Как оказалось, что те, с которыми было братание на Эльбе, оказались враги, с которыми санкции, а те, по которым ***шили атомными бомбами, оказались страной, которая ближайший союзник?»

В ответ на это ведущий программы Анатолий Кузичев сказал израильскому гостью, что правильно говорить — «шарашили».

"Простите, русский язык со сложностями, — извинился Эпштейн. — Иностранец».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прежний инцидент с Шейниным произошёл в эфире программы «Время покажет», которую показывали в ночь на 26 июня. В программе обсуждалось поражение сборной России по футболу в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Уругвая со счётом 0:3.

В пресс-службе «Первого канала» заявили, что с Шейниным будет проведена беседа, а также на телеведущего наложат взыскание.

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