Дэниэл Рэдклифф записал видеообращение для фанатов из Якутии

Якутск, , 13:58 — REGNUM Дэниэл Рэдклифф записал видеообращение к поклонникам, в котором он пригласил их посетить фестиваль популярной культуры Ykt Geek Fest, который пройдёт в Якутске. Видео актёр разметил 15 августа на своей странице в соцсети Instagram.

Редклифф сказал — его очень радует тот факт, что существуют такие форумы, как Ykt Geek Fest. Актёр добавил, что его поклонники, проживающие в Якутии, являются его «самыми северными фанатами». Он пригласил их всех посетить премьеру его новой картины «Опасное задание».

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Напомним, одной из последних актёрских работ Дэниэла Рэдклифа является роль в фильме «Джунгли», который вышел на большие экраны в 2017 году. В 2018 году, кроме ленты «Опасное задание», на большие экраны должна выйти картина «Пушки Акимбо» с его участием.

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