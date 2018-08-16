В Екатеринбурге проходит выставка картин из фондов Третьяковской галереи

Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM В Екатеринбургском музее изобразительных искусств проходит выставка «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России». В экспозицию вошли работы русских художников XIX—XX веков из собрания известного ленинградского собирателя Казимиры Константиновны Басевич (1898−1973). Все произведения искусства были преданы Третьяковской галерее, включая знаменитую картину Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня».

Всего на выставке представлено более 70 работ: это картины знаменитых художников Николая Рериха, Бориса Кустодиева, Михаила Врубеля, Александра Бенуа и других, а также скульптура и экспонаты декоративно-прикладного искусства из трёх музейных собраний. Центром притяжения для посетителей остается «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина.

Она была написана в 1912 году, выставлена на «Балтийской выставке» в Швеции в 1914 году и осталась за границей из-за начавшейся Первой мировой войны. Только в 1950 году картина вернулась на родину, и в 1953 ее приобрела Казимира Басевич.

Выставка будет работать до 30 сентября.