Ростов-на-Дону присоединится к акции «Ночь кино»

Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Ростов-на-Дону присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Кинозалы будут организованы в шести библиотеках города-миллионника к 25 августа, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В этом году акцию в Ростове-на-Дону приурочат к 150-летию Максима Горького и покажут картину, снятую по мотивам произведений писателя «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Художественный фильм «Табор уходит в небо» молдавского кинорежиссёра Эмиля Лотяну выбран неслучайно. Исследователи считают, что рассказы были написаны после посещения автором табора донских цыган-сэрвов в Ростове-на-Дону и в период его работы грузчиком в ростовском порту.

К этому дню также будут подготовлены обзоры произведений писателя, библиотекари расскажут о том, как создавалась кинолента. Завершит акцию «Ночь кино» презентация проекта «Пешком с Пешковым по Ростову».