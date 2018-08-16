В сентябре состоится премьера нового фильма Серебренникова «После лета»

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Премьера нового фильма Кирилла Серебренникова «После лета» пройдёт в рамках фестиваля Center Festival. Сначала картину покажут в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. Об этом 16 августа сообщил портал «Петербургский дневник».

«После лета» представляет собой документальный фильм, который Серебренников снимал параллельно с художественной картиной «Лето». Отмечается, что первые показы новой ленты пройдут в Москве в период с 5 по 9 сентября. В Санкт-Петербурге фильм будут показывать с 13 по 16 сентября.

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Напомним, художественный фильм «Лето» рассказывает о раннем этапе творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя и его взаимоотношениях с рок-музыкантом Михаилом Науменко и его женой Натальей Науменко.

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