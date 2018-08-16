В Москве пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль Locals Only

Москва, , 13:01 — REGNUM 25 и 26 августа на московском Гребном канале пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль Locals Only. Последний крупный опер-эйр в столице является симбиозом больших концертов и спортивных мероприятий.

Так, за музыкальную часть «отвечают» многие известные исполнители: нью-вейв группа Pompeya, молодые электронщики SPTNK, «литературный» рэпер Mэйти, флагманы актуального фанка Guru Groove Foundation, дерзкие «Обе две» и другие.

Главными спортивными событиями станут чемпионат России по вейксерфингу и показательные выступления ведущих серфингистов страны. Зрители также могут попробовать себя в состязаниях на ретро-роликах. Здесь же можно будет покопаться в развалах винила или прикупить что-нибудь из модной спортивной одежды.