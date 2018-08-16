Голливудский режиссёр снял фильм ужасов про алтайского злого духа

Лос-Анджелес, США, , 11:23 — REGNUM Режиссёр из США Томас Данн снял фильм ужасов «Горные огни» про злого духа, обитающего на Алтае. В основу картины лёг сценарий российского писателя Михаила Кукушкина. Информация о картине появилась на сайте Megacritic.

Согласно синопсису, друзья девушки Карины, убитой в США при загадочных обстоятельствах, решают поехать на её родину, чтобы почтить её память. Они попадают в одну из далёких деревень Алтайского края и знакомятся с братом Карины, который предлагает провести шаманский обряд для успокоения её души. Но что-то идёт не так и на волю вырывается злой демон, жаждущий убийства. А всё потому, что настоящим убийцей Карины является кто-то из приехавших.

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Напомним, Михаил Кукушкин написал сценарии для картин «Неадекватные люди» (2010) и «Вдребезги» (2011), которые снимал режиссёр Роман Каримов.

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