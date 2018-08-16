Netflix выпустила первый трейлер мультфильма «Следующее поколение»

Лос-Анджелес, США, , 10:51 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть первый трейлер анимационного фильма «Следующее поколение» (Next Gen), над созданием которого работали аниматоры из Китая и Канады. Ролик был опубликован 15 августа на портале /Film.

По мнению некоторых критиков, «Следующее поколение» является смесью таких известных хитов, как «ВАЛЛ-И», «Город героев» и «Стальной гигант». Стоит отметить, что над созданием анимационной ленты работали Кевин Р. Адамс и Джо Ксандер, которые известны российским зрителям по своей работе над мультсериалом «Маша и медведь».

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Напомним, персонажей «Следующего поколения» озвучивали такие актёры, как Джейсон Судейкис («Несносные боссы»), Майкл Пенья («Человек-муравей»), Дэвид Кросс («Элвин и бурундуки») и Шарлин Йи («Доктор Хаус»).

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