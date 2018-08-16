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Ушла из жизни испанская киноактриса Мариса Порсель

Культура

За свою карьеру она снялась в 60 проектах

Мадрид, 16 августа 2018, 09:55 — REGNUM  15 августа в возрасте 74 лет скончалась испанская актриса театра и кино Мариса Порсель, пишет газета El Mundo.

«Нас оставила Мариса Порсель… Одна из характерных актрис, которых нам будет не хватать… Покойся с миром», — сообщил театр Мадрида.

Дебютировав на экране в 1963 году, Мариса Порсель получила популярность в 70-х годах в возрасте 30 лет после съемок в драме «Ана и волки». В 2007—2009 годах она снималась в популярном комедийном сериале «Сцены из супружеской жизни». Всего за свою жизнь Порсель снялась в 60 картинах.

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