В Москве пройдёт Фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Москва, , 09:35 — REGNUM 18 августа в столичном парке «Коломенское» состоится VII Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». Одно из самых масштабных фольклорных событий 2018 года соберёт более 2,5 тыс. артистов из 58 регионов России.

В 2018 году праздник посвящен малым городам России. Территория парка будет разбита на несколько зон: в «Монастырском дворе» можно будет услышать музыку колоколов, на «Богатырской заставе» — увидеть русские силовые забавы, в частности легендарную богатырскую карусель, на «Купеческом дворе» свою продукцию выложат ремесленники, в «Девичьем ряду» гостям покажут современную одежду с этническими мотивами. Отведать кашу, окрошку и расстегаи можно на «Сытном дворе».

Вечером состоится гала-концерт с участием хоров Сретенского и Даниловского монастырей, Кубанского казачьего хора, Надежды Бабкиной и театра «Русская песня», Пелагеи, Ольги Кормухиной и Владимира Преснякова.

А завершится фестиваль уникальным пиротехническим шоу «Русские узоры».