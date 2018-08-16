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В Свердловскую область приехал глава старообрядцев России Корнилий

Культура

Владыка освятит новые храмы и проведёт совещание Уральской епархии

Екатеринбург, 16 августа 2018, 09:20 — REGNUM  В Екатеринбург приехал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПЦС) митрополит Корнилий. Визит владыки на Урал продлится в течение нескольких дней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе Уральской епархии РПСЦ, митрополит Корнилий освятит две новые старообрядческие церкви в Ивделе и Староуткинске, а в Нижнем Тагиле владыка примет участие в закладке нового храма. Также митрополит Корнилий проведёт в Екатеринбурге совещание Уральской епархии РПСЦ, в котором примут участие духовенство и миряне из Свердловской и Челябинской областей, а также из Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в середине июля Екатеринбург посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Визит состоялся в рамках мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине расстрела бывшего императора Российской империи Николая Романова и его семьи.

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Православие
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