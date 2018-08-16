Братья погибшего Пола Уокера готовы сыграть его героя в будущих «Форсажах»

Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Калеб и Коди Уокеры — братья погибшего в ноябре 2013 года Пола Уокера заявили, что они готовы вновь сняться в образе его героя в новых фильмах франшизы «Форсаж». Об этом 15 августа сообщил портал Usa Today.

С подобной просьбой к ним уже обращались продюсеры ленты «Форсаж 7». Когда актёр погиб в автокатастрофе, им нужно было как-то закончить картину и родственники Уокера согласились в этом помочь. Фильм был доснят с помощью Калеба Уокера и компьютерных спецэффектов. Брат погибшего актёра заявил, что он просто мечтает о том, чтобы Брайан О’Коннер (персонаж, которого играл Пол Уокер) вновь появился в кадре.

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Напомним, 11 августа 2018 года на телеканале Paramount Network был показан документальный фильм «Я — Пол Уокер». Картина рассказывает о том, каким погибший актёр был в жизни, к чему он стремился и чем любил заниматься.

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