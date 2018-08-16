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В парке «Сокольники» в Москве пройдёт Фестиваль тайской культуры

Культура

Бои Муай Тай и тайский массаж, национальные блюда и народные промыслы – все тайское в эти выходные можно «встретить» в парке Сокольники

Москва, 16 августа 2018, 09:08 — REGNUM  18 и 19 августа 2018 г. в парке «Сокольники» в Москве Фестиваль тайской культуры. Его организатором является посольство Королевства Таиланд в России.

По сведениям организатора, на Thai Fest 2018 посетители познакомятся исключительно с аутентичными традициями этой страны.

Впервые подобное мероприятие было организовано в 2014 году и сразу завоевало популярность у москвичей. По подсчётам работников парка, ежегодно на фестиваль приходит более 50 тысяч человек. И в этом году наибольший интерес должны вызвать традиционные танцы, поединки боксёров Муай Тай, сеансы тайского массажа, блюда национальной кухни. На ярмарке посетителям будет предложен широкий ассортимент различных изделий промышленности и народных промыслов Таиланда, а также сельскохозяйственная продукция. Многочисленные туристические компании представят новые маршруты для российских путешественников.

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Культурная хроника
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