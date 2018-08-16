Художники из КНР удостоились особой чести на выставке искусств в Пакистане

Исламабад, , 04:14 — REGNUM Пакистанские и китайские чиновники совместно приняли участие в открытии выставки искусства в Национальной художественной галерее в Пакистанском национальном совете искусств (PNCA), сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Министр информации и вещания Пакистана Сйед Али Зафар и китайский посол в Пакистане Яо Цзин вместе открыли выставку, организованную PNCA. Пакистанский министр выразил его приветствие китайским художникам, которые приняли участие в выставке, сделав 71-й день независимости Пакистана памятным для народа Пакистана.

Особое место на выставке занимают 30 работ китайских художников. Помимо них свыше 200 картин и 100 скульптур были выставлены в галерее совета. Кроме того, открылась выставка фотография «Мой Пакистан», которая также привлекла внимание общественности. На ней представлены более 100 фотографий, отражающих лицо и культуру Пакистана.

Напомним, что 14 августа Пакистан праздновал национальный праздник — День независимости, который стал ежегодным с 1947 года. По этому случаю в стране проходят официальные торжества, а в столице страны городе Исламабаде проходят культурные мероприятия, одним из которых стала указанная выше выставка.