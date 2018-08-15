Уникальный «жетон на ношение бороды» обнаружен в Пскове

Псков, , 17:41 — REGNUM Уникальный бородовой знак 1699-го года обнаружили псковские археологи в ходе реставрации клада, найденного при реконструкции бывших палат купца Подзноева в 2016 году. Как сообщает ГТРК «Псков», о находке рассказала сегодня, 15 августа, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Ершова.

Бородовой знак или бородовая копейка служила своего рода квитанцией об оплате пошлины на ношение бороды. Эту пошлину ввёл Петр I в 1698 году, знак надо было предъявлять при въезде в город в качестве свидетельства того, что пошлина на бороду уплачена.

Найденный в Пскове жетон отчеканен в 1699 году, то есть он — один из самых первых. До сих пор металлический бородовой знак чеканки 1699 года был известен лишь в единственном экземпляре: он хранится в Эрмитаже. Но псковский — в лучшей сохранности, отмечают специалисты

«Этих монет очень мало. Потом были бородовые знаки следующей чеканки — в 1705 и 1715 годах, и они уже отличаются. А в 1728 году, после смерти Петра, они были отменены — изъяты и переплавлены», — рассказала Татьяна Ершова.

Напомним, всего в «Подзноевском кладе» насчитывается около 5 тыс. монет.

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