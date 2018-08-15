История одной дружбы: вышел трейлер фильма Питера Фарелли «Зелёная книга»

Лос-Анджелес, США, , 16:04 — REGNUM Вышел трейлер фильма «Зелёная книга» режиссёра Питера Фарелли, который основан на реальной истории. Видео было опубликовано 14 августа на YouTube-канале Universal Pictures.

Однажды всемирно известный джазовый пианист-виртуоз из США Дональд Ширли нанял в качестве водителя Тони Липа — бывшего вышибалу родом из Бронкса (боро Нью-Йорка). Чернокожий Ширли был богатым, очень правильным и законопослушным человеком в отличие от хулигана Липа, который не признавал никаких правил. К чему привело их общение зрители смогут узнать в ноябре 2018 года.

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Напомним, главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен (Тони Лип) и Махершала Али (Дональд Ширли). Питер Фарелли известен зрителям по своей работе над фильмами «Тупой и ещё тупее» и «Я, снова я и Ирэн».

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