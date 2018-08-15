Три ульяновских студента стали призёрами финала чемпионата WorldSkills

Ульяновск, , 15:34 — REGNUM Три студента Ульяновской области стали призерами финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Конкурсные испытания прошли в Южно-Сахалинске. В этом году участниками чемпионата стали более 700 конкурсантов, в том числе 152 школьника из 85 регионов. Студенты представляли профессиональное мастерство в 62 компетенциях. Участников оценивали 700 экспертов, семь из которых были из Ульяновской области.

В состав ульяновской сборной вошли шесть человек. По итогам чемпионата сразу три ульяновца заняли призовые места. Серебряные медали получили студентка фармацевтического колледжа Татьяна Санюта в компетенции «Лабораторный медицинский анализ» и учащийся авиационного колледжа — межрегионального центра компетенций Радмир Замальдинов в компетенции «Кузовной ремонт». Бронзовую медаль завоевал студент Матвей Загвоздкин в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Кроме того, учащийся Большенагаткинского техникума технологии Игорь Паутов удостоен медали за профессионализм в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«В национальном чемпионате участвовал впервые. Было очень сложно. Готовились целый год. Было много сильных конкурентов, но больше соревнуешься не с другими участниками, а с самим собой. Большое напряжение, ответственность выступить достойно за регион. В победу не верили, но надеялись», — поделился Радмир Замальдинов.

По общим результатам Ульяновской области удалось улучшить позиции в соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

«В 2017 году было только одно третье место и медаль за профессионализм. А в этом — уже три призовых места и медаль за профессионализм. Таких ребят, уверена, ждет большое будущее. Например, наставником ульяновца, который получил серебряную медаль, стал Олег Шаврин — участник финала национального чемпионата WorldSkills Russia — 2017. Всех наших отличившихся ребят будет ждать денежное поощрение из средств регионального бюджета», — рассказала министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность проведения чемпионата в рамках подготовки востребованных кадров. По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в 2013 году регион одним из первых субъектов вступил в движение WorldSkills. Благодаря поддержке главы области, в развитие среднего профессионального образования вкладываются значительные средства. Создан межрегиональный центр компетенций на базе авиационного колледжа. В 2018 году на совершенствование материально-технической базы ссузов выделено 60 млн рублей.

Напомним, в мае Ульяновская область стала площадкой проведения отборочного этапа для участия в финале национального чемпионата среди субъектов РФ по пяти компетенциям. Это ремонт и обслуживание легковых автомобилей, окраска автомобилей, кузовной ремонт, обслуживание тяжелой и авиационной техники. В состязаниях приняли участие 140 конкурсантов и столько же экспертов из 69 регионов страны.