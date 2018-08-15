Похороны Успенского пройдут на Троекуровском кладбище Москвы — СМИ

Москва, , 15:20 — REGNUM Похороны советского и российского детского писателя и сценариста популярных мультфильмов Эдуарда Успенского состоятся на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает 15 августа Life.ru.

Ранее друг известного литератора, композитор Геннадий Гладков сообщил, что Успенский скончался 14 августа у себя дома от онкологического заболевания. Популярному писателю на момент смерти исполнилось 80 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, режиссер и сценарист Владимир Бортко, комментируя смерть Успенского, заявил, что он был «талантливейшим писателем и добрейшей души человеком».

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